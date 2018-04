(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 14 APR – “Orgoglio per il calcio italiano e per la nostra Var”. Rino Gattuso ha provato queste emozioni per le prove in Champions League di Roma e Juventus e preferisce non commentare lo sfogo di Gianluigi Buffon contro l’arbitro. “Provo orgoglio per il nostro calcio, da anni non si vedevano prestazioni così importanti, e sono contento per miei ex compagni. Ma non giudico Gigi perché faccio già fatica a giudicare me stesso – sottolinea -. Negli ultimi anni di carriera, la vena mi si è chiusa spesso Ho dato una capocciata a Jordan e ho preso cinque giornate di squalifica, all’Olimpico sono andato su una balaustra a offendere il mio ex allenatore Leonardo e mi sono preso una bella multa”. “Tante volte – ha aggiunto Gattuso – provo imbarazzo per mio figlio che mi mostra le immagini su Internet. Per me Gigi è stato un grandissimo compagno e un grande campione. Quando si sentirà, chiederà scusa ma non è quello il problema”.