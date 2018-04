(ANSA) – ROMA, 14 APR – “Ben venga questo sorteggio. La nostra gente, il tifo romanista, aspettava da 34 anni questa gara. Il destino è questo, ci ha portato in semifinale, e mi auguro ci porti anche più avanti”. Così Eusebio Di Francesco all’indomani del sorteggio in semifinale di Champions League col Liverpool. “Davanti avremo una squadra forte, con giocatori di gamba, tra cui uno che qui a Roma si conosce benissimo (l’ex Salah, ndr) – aggiunge -. Sicuramente non sarà facile, però siamo contentissimi di potercela giocare” “Rappresentare l’Italia in Europa è una grande gratifica per la Roma, ma del Liverpool ancora non ho parlato con la squadra” aggiunge poi Di Francesco alla vigilia dell’impegno dell’Olimpico con la Lazio. “Prima di affrontarlo abbiamo davanti tre partite importantissime, a partire dal derby – ricorda Di Francesco durante in conferenza stampa – Io butterò un occhio prima agli inglesi, i miei giocatori invece devono pensare prima a fare le altre tre gare”.