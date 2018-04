(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 14 APR – Al Milan non può bastare solo la rabbia per affrontare il Napoli, secondo Rino Gattuso, che da calciatore dieci anni fa a San Siro affrontò a muso duro un giovane Marek Hamsik. “Non basta solo lo spirito o andare faccia a faccia con un avversario, ci vuole anche una grande prestazione, giocare bene tecnicamente e tatticamente – ha notato l’allenatore rossonero -. Poi sinceramente non era nemmeno un bel vedere, faceva parte del mio carattere, di come preparavo le partite ma quando mi rivedo adesso non mi piaccio tanto. Domani non dobbiamo pensare solo ad avere la faccia inc… ma a capire bene come affrontare un avversario molto forte e ben allenato. Ho dato due giorni di riposo alla squadra e mercoledì ho visto troppe facce tristi, abbattute. Due punti in tre partite possono creare apprensione e scoraggiamento, ma bisogna guardare la mole di gioco che costruiamo. Qualche singolo è stanco, ma la squadra in generale no, è viva”, ha assicurato Gattuso.