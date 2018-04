(ANSA) – ROMA, 14 APR – La crisi siriana “porta un’accelerazione sulla formazione del nuovo governo”. Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook. “C’è una vita reale che dice ‘fate in fretta’. Basta, io sono ai limiti della pazienza, o si va avanti e si lavora o tanto vale tornare dagli italiani con un voto chiaro a dire ‘facciam da soli’. Basta dire: ‘se ci sono io, non c’è lui'”.