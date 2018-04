(ANSA) – FIRENZE, 14 APR – “Domani è una partita importantissima, un’occasione per dimostrare il nostro valore, nel calcio non bisogna mai fermarsi, dobbiamo dare tutto perché questo momento continui il più a lungo possibile”. Lo ha detto Stefano Pioli aspettando la partita di domani alle 12.30 al Franchi contro la formazione di Leonardo Semplici, un’opportunità per il tecnico viola e la sua squadra di provare a centrare la settima vittoria consecutiva, che coinciderebbe anche con la centesima in A per lo stesso Pioli. “Ma più che sui numeri dobbiamo restare concentrati sul campo – ha aggiunto il tecnico viola – Alleno un gruppo forte e unito, anche se so che non sarà facile. A Semplici auguro le migliori fortune, ma a partire da lunedì. Di sicuro sta facendo un grande lavoro”. Intanto a salutare e a spronare la squadra è arrivato il patron Andrea Della Valle, che ha seguito la rifinitura appena rientrato da un viaggio d’affari a Dubai.