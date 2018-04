(ANSA) – NEW YORK, 14 APR – “Ogni obiettivo scelto è stato colpito son successo”: lo affermano i vertici delle forze armate americane durante un briefing al Pentagono per descrivere i risultati dell’intervento in Siria. L’attacco di stanotte in Siria “ha azzoppato il programma di armi chimiche” di Damasco e indebolito la possibilita’ di futuri attacchi chimici da parte del regime di Assad, aggiungono i vertici del Pentagono, sottolineando come i bombardamenti porteranno il programma di armi chimiche siriano indietro di anni.