(ANSA) – BUONABITACOLO (SALERNO), 14 APR – É stato trovato morto Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne scomparso dal 6 aprile scorso a Buonabitacolo nel Salernitano: il corpo senza vita del giovane é stato rinvenuto in una zona nei pressi dello stadio comunale nel primo pomeriggio di oggi. Ancore ignote le cause del decesso del giovane uscito da casa nella tarda serata di venerdì scorso. Da allora si sono perse le tracce di Antonio ricercato invano per giorni dalle forze dell’ordine e da volontari. Antonio viveva a Buonabitacolo da qualche mese con il padre e lo zio dopo essere rientrato dal Perù dove attualmente vive la madre separata dal padre. Pascuzzo qualche tempo era finito in manette per spaccio di droga.