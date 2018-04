(ANSA) – ROMA, 14 APR – C’è stato un tempo in cui l’Italia si fermava per un connazionale che combatteva per il titolo mondiale dei pesi medi, categoria ‘regina’ del pugilato insieme a quella dei massimi. Di quegli anni è rimasta l’epica delle sfide di Benvenuti con Griffith e Monzon, oggi invece la ‘nobile arte’ non più così popolare ma riesce ancora a proporre protagonisti e umanità varia. Fra coloro con un’esistenza a dir poco ‘vissuta’ e protagonisti sui ring di oggi c’è Emanuele ‘Sioux’ Blandamura, che domani alla Yokohama Arena combatterà per il mondiale dei medi Wba con il campione in carica Ryota Murata, 32enne giapponese popolarissimo in patria da quando vinse l’oro olimpico a Londra 2012. “Per questo Mondiale mi sono allenato come al solito – racconta Blandamura -. Il mio maestro Agnuzzi mi ha ripetuto spesso che Murata è forte ma non devo sopravvalutarlo e che allenandomi come ho sempre fatto posso batterlo. Voglio diventare campione del mondo per me stesso e per dare una grande soddisfazione all’Italia”.