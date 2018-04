(ANSA) – ROMA, 14 APR – E’ testa a testa tra Paul Dunne e Jon Rahm nell’Open di Spagna (European Tour) di golf. Alla fine del terzo giro l’irlandese ha mantenuto la vetta della classifica (-17 sul totale) ma l’iberico s’è rifatto sotto guadagnando il 3/o posto al fianco dello svedese Henric Sturehed (entrambi a -15). Occhio però a Nacho Elvira, 2/o a -16. Chiude la Top 5 l’australiano Brett Rumford (-14). Sul green del Centro Nacional de Madrid (par 72) ottima prova per Renato Paratore (-8), autore di una grande rimonta che l’ha proiettato in 27/a posizione con un colpo di vantaggio su Nino Bertasio (35/o a -7) e due su Matteo Manassero e Andrea Pavan (48/i a -6). Sfida all’ultimo birdie tra Dunne e Rahm. L’irlandese a Madrid intende finire il torneo così come lo ha iniziato: davanti a tutti. Mentre lo spagnolo vuole tornare a vincere proprio di fronte al proprio pubblico. A 18 buche dal termine l’Open di Spagna è ancora tutto da vivere e giocare.