(ANSAmed) – LUBIANA, 14 APR – In Slovenia si votera’ il 3 giugno prossimo per le elezioni parlamentari anticipate. Lo ha annunciato oggi il presidente Borut Pahor, che ha al tempo stesso firmato il decreto di scioglimento del parlamento, stabilendo lunedì come data per l’espletamento dei compiti elettorali. Fra le date possibili del voto c’erano anche il 27 maggio o il 10 giugno, data questa che sarebbe coincisa con il termine regolare per le elezioni politiche prima delle dimissioni del governo Cerar a marzo scorso. Dopo una consultazione con i consiglieri per gli affari legali, Pahor ha scelto il 3 giugno per evitare che la prima settimana di campagna elettorale si svolgesse durante le festività di inizio maggio. Pahor ha espresso anche l’auspicio per un confronto disteso e tollerante fra i gruppi politici, aggiungendo che si augura un risultato chiaro e netto dalle urne.