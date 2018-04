(ANSA) – L’AQUILA, 14 APR – Le Zebre Rugby hanno battuto i Drahons gallesi per 34-32 (10-26) in una partita del 20/o turno del Guinness Pro14, giocata allo stadio Fattori di L’Aquila davanti a 5.862 spettatori. Questi i marcatori: 6′ m Violi tr Canna (7-0); 13′ m Rosser (7-5); 18′ cp Canna (10-5); 19′ m Rosser (10-10); 34′ m Rosser tr Robson (10-19); 40′ m Davies C. tr Robson (10-26); s.t. 4′ m Castello tr Canna (17-26); 11′ m D’Apice (22-29); 16′ m Meyer (27-29); 28′ s.t. cp Robson (27-32), 31′ s.t. m Canna tr Canna (34-32).