(ANSA) – PESARO, 14 APR – Le Farfalle della Nazionale italiana vincono l’oro del concorso generale della World Cup di Pesaro con il totale di 40.550 punti. Argento e bronzo a Bielorussia e Russia. Ai piedi del podio la Cina. Oggi è terminato anche l’All Around individuale: l’azzurra Milena Baldassarri, oltre a essere la nona ‘meraviglia’ tra le 52 ginnaste in gara, strappa il lasciapassare per la finale del nastro di domani con il sesto punteggio in qualificazione. Alexandra Agiurgiuculese invece sarà prima riserva nelle finali di clavette e nastro. La russa Tina Averina ha conquistato l’oro nel concorso generale individuale.