(ANSA) – ROMA, 15 APR – Una “esplosione molto forte” è stata segnalata ieri sera da alcuni media siriani e anche israeliani a sud di Aleppo, in Siria, vicino a una base militare iraniana. Fonti siriane hanno ipotizzato un possibile attacco aereo come quello attribuito a Israele la scorsa settimana, ipotesi che non ha però trovato finora riscontri, come pure le voci, riferite anche dalla Tass, di possibili vittime, ‘almeno venti’, tra gli ufficiali iraniani. Per l’agenzia russa nella zona sarebbero stati visti degli aerei non identificati. Secondo i media vicini a Hezbollah, l’esplosione avrebbe interessato un deposito di esplosivi e sarebbe stata accidentale.