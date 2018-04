(ANSA) – NAPOLI, 15 APR – Sono stazionarie – secondo quanto si apprende dalla Polizia – le condizioni dei due giovani feriti da un agente fuori servizio che li avrebbe sorpresi mentre stavano rapinando un supermercato nella zona della Loggetta, a Napoli. Il diciottenne è stato raggiunto al torace e trasportato all’ospedale San Paolo. Il diciassettenne, che diventerà maggiorenne il prossimo mese, invece, ferito ad una gamba, è al Cardarelli. Nessuno dei due viene considerato in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l’agente stava facendo la spesa nel supermercato al momento del colpo. I due stavano portando via il registratore di cassa. Lui si sarebbe qualificato e uno dei due – riferisce la Questura – gli ha puntato contro un’arma. L’agente ha sparato ferendo entrambi. In mano a uno dei giovani ritrovata una pistola con colpo in canna e 15 cartucce.(ANSA).