(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 15 APR – Migliaia di persone hanno percorso le strade di Rio de Janeiro per protestare contro l’uccisione un mese fa della paladina dei diritti umani Marielle Franco e del suo autista, Anderson Gomes. La manifestazione ha attraversato i luoghi più significativi della città, in tanti hanno scritto sui muri ‘Lotta come Marielle’. L’attivista, eletta al Consiglio municipale di Rio de Janeiro nel 2016, era nota per la sua difesa dei diritti delle donne e della comunità Lgbti e per le denunce delle violazioni e delle esecuzioni extragiudiziali a opera della polizia, soprattutto nelle favelas. Giorni prima del suo omicidio, era stata nominata relatrice della commissione per il monitoraggio dell’intervento delle forze armate con compiti di pubblica sicurezza nella citta’ di Rio. Franco e Gomes sono stati assassinati il 14 marzo mentre si trovavano in auto, nel quartiere di Estacio, poco dopo aver partecipato a un dibattito pubblico.