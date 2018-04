(ANSA) – ROMA, 15 APR – “Avrei potuto aspettare un po’ di più. Ho bloccato le posteriori, ma certo non volevo colpire Vettel. Gli ho chiesto scusa ma più di così non potevo fare. Certo ho avuto un inizio di stagione da schifo, devo cercare di fare meglio dalle prossime gare”. Così il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato la ‘toccata’ con Vettel nel Go di Cina. “Non sono contento di me, oggi potevamo fare primo e secondo – ha aggiunto -. Ho deluso il team. Devo cercare di rivedere tutto e fare meglio nelle prossima gare”.