(ANSA) – TOKYO, 15 APR – Migliaia di persone si sono radunate in diverse località del Giappone, in segno di protesta contro gli ultimi scandali politici che hanno coinvolto l’amministrazione guidata dal premier Shinzo Abe. Secondo il quotidiano liberale Asahi Shimbun, una folla di almeno 30mila persone si è raccolta davanti al parlamento nipponico nella giornata di sabato, sotto la guida dell’economista e scrittore Masaru Kaneko, seguita da simili dimostrazioni nelle città di Osaka, Nagoya e Fukuoka. Le contestazioni riguardano la duplice accusa di clientelismo nei confronti di Abe per due vicende che tengono banco da diversi mesi. La prima si riferisce alla vendita sottocosto di un terreno a Osaka, dove si sarebbe dovuta costruire una scuola di stampo nazionalista, della quale la moglie del premier era stata nominata preside onorario. Il secondo caso concerne l’assegnazione di una licenza di pratica veterinaria ottenuta da una persona vicina ad Abe, dopo le pressioni esercitate e anche in questo caso documentate