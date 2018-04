(ANSA) – ROMA, 15 APR – “Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c’è nessuno di questi 3 casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali”. Lo sostiene il leader M5s, Luigi Di Maio sul blog delle Stelle dove riporta una sua intervista a Il Piccolo.