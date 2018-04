(ANSA) – MILANO, 15 APR – Gianluigi Donnarumma diventa il più giovane di sempre a raggiungere le 100 presenze in Serie A. Il diciannovenne portiere del Milan, titolare nella sfida di San Siro contro il Napoli, supera leggende del calcio italiano come Gianni Rivera, Silvio Piola, Roberto Mancini, Paolo Maldini e Francesco Totti. Secondo i dati Opta, dal 1994/95 Antonio Cassano è stato il più giovane a tagliare questo traguardo, a 21 anni e 71 giorni, oltre due anni più vecchio del rossonero, nato il 25 febbraio 1999. A partire dal suo esordio con il Milan nel massimo campionato (25 ottobre 2015), nessun giocatore è partito titolare in più match di Donnarumma (99, tutti consecutivamente). Da allora il rossonero ha collezionato 301 parate in Serie A: solo Sorrentino e Consigli lo superano in questa statistica.