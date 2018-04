(ANSA) – TORINO, 15 APR – Ripresa della preparazione per il Torino, dopo lo 0-0 col Chievo. In vista del turno infrasettimanale contro il Milan, i granata hanno svolto al Filadelfia una doppia sessione di scarico. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria. E’ infatti rientrato l’allarme muscolare per Nkoulou, uscito anzitempo dal Bentegodi solo per crampi, mentre Niang ha svolto quasi tutto il programma con i compagni. L’attaccante ex Milan potrebbe rappresentare una alternativa per l’attacco granata in questo rush finale di campionato. Ancora lavoro personalizzato per Berenguer, è praticamente finita la stagione di Lyanco. Il difensore brasiliano è stato sottoposto ad una visita di controllo dal professor Van Dijk, che ha dato il via libera alla riabilitazione. Il giocatore effettuerà la prima parte del programma, piscina e palestra, nel suo Paese.