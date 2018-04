(ANSA) – FORIO D’ISCHIA (NAPOLI), 15 APR – Mascalzone Latino è tornato e lascia il segno sul campo di regata di Forio d’Ischia dove si è conclusa la tappa inaugurale della Melges World League 2018 riservata alla classe Melges 32. Mascalzone Latino si è presentato a questa regata già in gran forma, grazie anche a un infallibile Paul Goodison alla tattica che ha permesso agli uomini di Vincenzo Onorato (che per impegni personali ha dovuto lasciare il timone a Matteo Savelli) di conquistare ben 3 vittorie su 4 prove disputate, compresa l’unica svoltasi oggi. Il podio vede poi sul secondo gradino gli azzurri di Giogi, con Branko Brcin alla tattica, che si conferma come uno dei top team in questa stagione. Al terzo posto il tedesco Wilma di Fritz Homann, affiancato da Nico Celon.