(ANSA) – TOKYO, 15 APR – Si lavora per una schiarita delle relazioni diplomatiche tra Cina e Giappone. Nell’incontro dei ministri degli Esteri dei due paesi a Tokyo, la prima di un capo della diplomazia cinese in oltre 8 anni, si è deciso di dare seguito a ulteriori visite alternate dei rispettivi premier nell’ambito di un miglioramento delle relazioni tra i due vicini. Lo ha detto il ministro degli Esteri nipponico Taro Kono dopo la cena di lavoro con il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi, spiegando che il premier Li Keqiang si recherà per primo in Giappone per il summit trilaterale assieme alla Corea del Sud il prossimo mese. Successivamente il premier nipponico Shinzo Abe visiterà la Cina, anticipando l’arrivo del presidente cinese Xi Jinping nel Paese del Sol Levante. “Confermiamo la volontà del governo giapponese di migliorare le relazioni con la Cina”, ha ribadito il consigliere di Stato Wang, che aveva incontrato Kono in gennaio, in quella che fu la prima visita del ministro nipponico a Pechino.