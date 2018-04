(ANSA) – NEW YORK, 15 APR – L’amministrazione Trump è pronta a colpire Mosca con nuove sanzioni all’indomani dell’attacco in Siria. Lo ha detto l”ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley, annunciando misure che potrebbero essere varate già domani. Intervistata da Fox Haley, che accusa la Russia di alimentare le tensioni con gli Usa e di non fare nulla per evitare che il regime di Assad usi armi chimiche, ha ricordato le sanzioni già varate e “continuerà a farlo, come vedrete lunedì”, ha aggiunto.