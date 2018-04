(ANSA) – ROMA, 15 APR – I principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, hanno fatto visita oggi alla sede della Croce Rossa Italiana. “Durante l’incontro – è detto in una nota – sono state poste le basi per una fruttuosa collaborazione futura che unirà i comuni sforzi della Croce Rossa Italiana e dell’Ordine Costantiniano in Italia e all’estero nelle più importanti sfide umanitarie”. I Borbone hanno ricevuto la medaglia d’oro al Merito alla presenza del presidente della Croce Rossa italiana e della Federazione internazionale della Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, e dei vice presidenti Cri Rosario Valastro e Gabriele Bellocchi.