(ANSA) – NEW YORK, 15 APR – Il nuovo testo di risoluzione sulla Siria che Usa, Francia e Regno Unito si apprestano a presentare all’Onu prevede di istituire un’inchiesta indipendente allo scopo di identificare i responsabili dell’attacco di Duma, dando anche istruzioni all’Opac di segnalare entro 30 giorni se Damasco ha reso noto tutto il suo arsenale di armi chimiche. Sul fronte umanitario – secondo quanto si apprende – si chiede invece di assicurare evacuazioni mediche e passaggi sicuri per i convogli umanitari, che dovranno essere autorizzati a raggiungere tutte le aree. La bozza domanda poi che venga finalmente attuata la risoluzione sul cessate il fuoco adottata a febbraio, e al governo di Assad di impegnarsi in colloqui di pace “costruttivamente, in buona fede e senza precondizioni”.