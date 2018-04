(ANSA) – VENEZIA, 15 APR – Un giovane rimasto sconosciuto si è tuffato in Canal grande a Venezia lanciandosi dalla sommità del Ponte di Rialto, la notte scorsa. Un gesto ripreso con i cellulari da alcuni amici e finito e postato poi sui social. Il ‘tuffatore’ sarebbe stato spronato dal gruppetto di amici con cui si trovava. Dopo il lancio dal ponte, il giovane ha raggiunto a nuoto la riva e si è dato alla fuga. Un’acrobazia molto pericolosa: con identica dinamica nell’agosto 2016 un marittimo neozelandese si schiantò contro un taxi acqueo in transito, riportando gravissime lesioni, per le quali morì dopo alcuni mesi di ricovero. Ieri notte sono poi giunti sul posto gli agenti della polizia locale, ma i protagonisti del fuori programma si erano già allontanati. Probabilmente saranno visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza del ponte per cercare di identificare il protagonista della bravata.