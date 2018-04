ANSA) – NEW YORK, 15 APR – Peggiorano le condizioni di salute dell’ex first lady americana, Barbara Bush, che ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia Bush. ‘Silver fox’, come era soprannominata dai figli, 92 anni, da oltre un anno combatte una malattia ai polmoni e con diversi problemi cardiaci, tanto da essere stata ricoverata più volte. Stavolta però, l’ex first lady avrebbe deciso di restare nella sua residenza di Houston e di non rientrare in ospedale.