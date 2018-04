(ANSA) – ROMA, 15 APR – Un derby senza squilli che si è acceso solo negli ultimi 10′: tra Lazio e Roma, posticipo della 32ma giornata di campionato, finisce 0-0, al termine di un match incolore fino all’espulsione di Radu (doppia ammonizione) all’80’ che ha di fatto dato il via a una nuova partita con i giallosossi arrembanti e pericolosissimi e i biancocelesti pronti a ribattere (anche in termini di occasioni-gol). La squadra di Di Francesco può recriminare per i due legni colpiti da Bruno Peres e Dzeko, uno per tempo, anche se i padroni di casa hanno mostrato una migliore tenuta di campo, nonostante abbiamo giocato giovedì scorso. Inzaghi e Di Francesco presentano le stesse squadre che hanno giocato in Europa, con la variante Peres (per Florenzi) in casa giallorosa e Anderson (per Luis Alberto) in quella biancazzurra, e alla lunga la stanchezza si sente. Un punto a testa alla fine giusto che permette alle due romane di restare davanti all’Inter di un punto in ottica Champions (61 punti conto 60).