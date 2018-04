(ANSA) – CAGLIARI, 16 APR – Il Cagliari ha scelto il progetto dello stadio del futuro: la corsa a tre delle ultime proposte rimaste in gara è stata vinta dal consorzio Sportium. Gli altri due progetti erano stati presentati da Tractebel-Engie con Gau Arena e J+S con One Works. Prima dell’assegnazione formale dell’incarico, inizia adesso una fase di approfondimento con il gruppo prescelto volta alla definizione di tutti gli aspetti contrattuali ed operativi. Sportium raggruppa i soci Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica, archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo Camp Nou di Barcellona. Sin dalle prime fasi il club ha voluto coinvolgere nella scelta istituzioni, tifosi e media. I tre progetti, selezionati su 25 proposte, sono stati illustrati in una conferenza – trasmessa in diretta sui social media rossoblù – e quindi esposti alla Sardegna Arena. La mostra, aperta a tutti dall’1 al 9 marzo, ha fatto registrare un autentico successo di pubblico e partecipazione: oltre 5.000 le persone coinvolte tra chi ha scelto di visitare l’esposizione e di indicare, anche da casa, il modello di stadio preferito, compilando un apposito questionario online. Attraverso una serie di quesiti quantitativi e qualitativi è stato così possibile raccogliere i pareri dei tifosi sulle tre idee di stadio. Il concept di Sportium non solo ha ottenuto i maggiori consensi del pubblico, ma è quello che meglio degli altri ha superato l’analisi rispetto a decine di parametri tecnici e di valutazione di impatto ambientale. Si tratta di un punto di partenza per la realizzazione del progetto definitivo che sarà completato entro la fine del 2018. Collaboreranno allo sviluppo e al compimento dell’opera gli ingegneri Ginevra Balletto, Alessandro Gosti e Mario Marongiu e l’Università di Cagliari.(ANSA).