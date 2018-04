(ANSA) – ROMA, 16 APR – Nessuna variazione al vertice della classifica del tennis mondiale maschile con lo spagnolo Rafael Nadal, che questa settimana cerca il suo undicesimo successo nel torneo di Montecarlo, al comando per la terza settimana consecutiva (la 170/a complessiva) davanti allo svizzero Roger Federer che ha deciso di saltare l’intera stagione sulla terra battuta. La top ten è completata da Cilic, Zverev, Dimitrov, Del Potro, Thiem, Anderson, Isner e Goffin. Fabio Fognini si conferma il numero uno azzurro, stabile al n.20. Alle sue spalle Andreas Seppi (n.62) e Paolo Lorenzi (n.63). Immutata anche la testa della classifica femminile con la romena Simona Halep in vetta per l’ottava settimana consecutiva – la 24/a complessiva – davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi è sempre la prima delle italiane, al n.59. Posizione n.91 per Sara Errani mentre Jasmine Paolini sale al n.145 dopo gli ottavi raggiunti al torneo di Bogotà.