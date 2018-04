(ANSA) – TOKYO, 16 APR – Una coppia di mango pregiati di Miyazaki, la prefettura a sud est del Giappone – riconosciuta per i frutti succosi delle sue piantagioni – è stata venduta per una cifra record di 400.000 yen, l’equivalente di 3.020 euro, durante la tradizionale asta al mercato generale. I due mango chiamati ‘Tayo no Tamago’ (Uova del sole), pesano almeno 350 grammi l’uno, spiega la Federazione agricola regionale, e hanno un colore rosso brillante su gran parte della loro superficie, con un alto contenuto di zucchero. La cassetta contenente i due frutti sarà messa in vendita in un celebre centro commerciale di Fukuoka, la maggiore città nell’isola del Kyushu. La federazione prevede tra la metà di maggio e l’inizio di giugno il periodo di punta delle spedizioni.