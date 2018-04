(ANSA) – MADRID, 16 APR – Inizia oggi a Madrid un molto contestato processo contro 8 giovani baschi accusati di “terrorismo” per una rissa con due agenti fuori servizio della Guardia Civilin un bar di Altasu il 15 ottobre 2016: rischiano complessivamente 375 anni di carcere. Al processo davanti alla Audiencia Nacional di Madrid assistono osservatori di Amnesty International. Decine di migliaia di persone hanno manifestato nei giorni scorsi nel Paese Basco per denunciare le pesanti accuse rivolte agli otto giovani, tre dei quali sono in carcere preventivo da un anno e mezzo. Le incriminazioni sono state formulate dalla gip della Audiencia Nacional Carmen Lamela, la stessa magistrata che ha ordinato in ottobre l’arresto di diversi leader catalani tuttora in carcere preventivo fra cui l’ex-vicepresidente Oriol Junqueras accusati di “ribellione” per avere portato avanti pacificamente il progetto politico dell’indipendenza.