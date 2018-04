(ANSA) – VERONA, 16 APR – “Questa Italia ha bisogno di non sprecare il lavoro che è stato fatto e di proseguire in un cammino che ci renda forti e competitivi nel Mondo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo ad un convegno nel corso di Vinitaly a Verona. Il premier ha definito le imprese del vino protagoniste di “una straordinaria storia di successo”. “In questo come in altri settori – ha concluso – l’Italia dimostra che non è seconda a nessuno e di questo dobbiamo essere orgogliosi”.