(ANSA) – ROMA, 16 APR – Il Boca Juniors mastica amaro per la sconfitta della scorsa notte in Superliga con l’Independiente – e polemizza per un rigore che non si è visto assegnare nel finale, invocando l’adozione della Var anche in Argentina -, ma con 4 punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine sente vicino il titolo ed è già alla ricerca di rinforzi, soprattutto, per la fase finale della Coppa Libertadores. Uno dei punti deboli è considerato il portiere e nella fantasia dei tifosi si è insinuata una pazza idea: lo sbarco a Baires del campione del mondo Gigi Buffon, grazie ai buoni uffici dell’ex juventino Carlos Tevez. La suggestione, ma ampiamente riportata sui siti dei quotidiani Nessuno dà troppo credito alla voce e ci si limita a sottolineare il grande rapporto di amicizia che c’è tra l’Apache e il n.1 bianconero e la possibilità che Buffon decida lasciare la Juve a fine stagione I social intanto si sono scatenati, con tanta ironia e poca voglia di crederci, tra vignette e video.