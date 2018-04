(ANSA) – L’AVANA, 16 APR – La sessione del Parlamento cubano durante la quale sarà eletto il successore dell’attuale presidente, Raul Castro, che era prevista per giovedì prossimo, è stata anticipata a mercoledì. Lo ha reso noto oggi Granma, quotidiano ufficiale del Partito Comunista (Pcc). Nella sessione di apertura della nuova legislatura i 605 deputati dell’Assemblea Nazionale dovranno scegliere i 23 membri del Consiglio di Stato, compreso il presidente e i sei vicepresidenti del massimo organo dirigente dello Stato cubano. Raul Castro (86 anni) ha già annunciato che non è candidato alla rielezione, in applicazione del limite massimo di 10 anni imposto dal suo stesso governo per gli incarichi elettivi. Secondo gli analisti, il suo probabile successore alla presidenza è Miguel Diaz-Canel (57 anni), che diventerebbe così il primo leader cubano che non appartiene alla famiglia Castro in quasi 60 anni.