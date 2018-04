(ANSA) – ROMA, 16 APR – Scherzi da Var, è proprio il caso di dirlo. Davvero singolare quanto accaduto nel posticipo della 30/a giornata della Bundesliga, vinto dal Magonza sul Friburgo per 2-0. Il rigore che ha permesso ai padroni di casa di sbloccare il risultato, realizzato da Pablo de Blasis, è stato concesso quando le squadre erano già tornate già negli spogliatoi. L’attenzione dell’arbitro Guido Winkmann è stata richiamata da Colonia, dagli addetti alla regia della moviola della Bundesliga, che hanno individuato un fallo di mani di Kempf nell’area del Friburgo. E così, mentre gli idranti stavano bagnando l’erba del campo, l’arbitro ha richiamato i giocatori e ordinato l’esecuzione del rigore che De Blasis ha segnato. Gli ospiti hanno a lungo protestato e in particolare l’allenatore Christian Streich, apparso inviperito, in un primo momento aveva ordinato ai ‘suoi’ di “non rientrare in campo”. Il rigore è stato calciato dopo che la situazione si è un po’ calmata e il portiere del Friburgo, Alexander Schwolow, è andato fra i pali.