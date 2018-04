(ANSA) – CAGLIARI, 17 APR – È un fascicolo senza ipotesi di reato quello aperto dalla Procura della Repubblica di Cagliari a seguito delle accuse lanciate dal sindaco della Città metropolitana Massimo Zedda, sul nuovo percorso della metro leggera di superficie. Zedda – come riporta il quotidiano L’Unione Sarda – ha incontrato la Procuratrice Maria Alessandra Pelagatti per spiegare la ragione che nei giorni scorsi, durante un incontro pubblico, l’aveva spinto a definire il progetto un evidente caso di speculazione edilizia, paragonandolo al tratto dell’autostrada di Capaci, in Sicilia. Parole che hanno scatenato una pioggia di reazioni e che hanno spinto la Procura a voler approfondire la questione del futuro percorso della metro che l’Arst sta progettando per collegare i centri dell’area metropolitana di Cagliari. All’incontro tra il sindaco e la procuratrice avrebbe partecipato anche la Pm Diana Lecca, presumibilmente a breve incaricata di prendere in mano il fascicolo aperto a modello 45.