CARACAS – Non é sufficiente essere iscritti all’Aire per escludere la residenza fiscale in Italia, ma bisogna che i cittadini residenti all’estero non abbiano il domicilio o dimora nel Paese, in base ad una sentenza del 21 marzo scorso dettata dalla Cassazione.

Quindi i cittadini italiani iscritti all’Aire in possesso di proprietá o attivitá fiscali in Italia hanno l’obbligo di presentare la loro dichiarazione dei redditi.