CARACAS.-Per le associazioni e federazioni iscritte nella Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, é aperto il bando on-line, secondo la legge regionale 5/2915., per richiedere il contributo che dovrebbe coprire fino al 70% delle spese, per un monto non superiore ai 15.000 euro.

Il bando é a favore dei progetti che valorizzeranno soprattutto la cultura, le tradizioni e la conoscenza del territorio della regione, la cultura e lingua italiana, l’emigrazione femminile e i giovani emigrati.

Si riceveranno le domande fino alle 13.00 ora italiana di venerdí 11 maggio 2018. Qui sono disponibili le informazioni e i moduli di domanda.