(ANSA) – TORINO, 17 APR – Stop alle parole sull’infuocato finale e il dopopartita di Madrid. Lo chiede Massimiliano Allegri. “Giudicare dall’esterno non è mai semplice – dice il tecnico della Juventus rispondendo a una domanda su un parere sullo scontro verbale tra Maurizio Crozza e Benatia – da una settimana tutti parlano del postpartita di Madrid, in tanti hanno cavalcato l’onda, ora è il momento di stare zitti, non voglio più sentire uno parlare di Madrid, è passata una settimana: basta, non dobbiamo disperdere energie fuori dal campo”.