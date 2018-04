(ANSA) – FIRENZE, 17 APR – “Come ogni partita, anche quella di domani sarà un esame vero, particolarmente importante perché la Lazio ha qualità, fisicità, organizzazione. E come per ogni esame è importante essere preparati, sappiamo che servirà una grande prestazione”. Così Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro i biancocelesti di Simone Inzaghi, domani sera al Franchi. “Ho ancora due allenamenti per fare certe valutazioni, qualcosa cambierò ma non credo così tanto – ha aggiunto il tecnico della Fiorentina -. Da allenatore della Lazio ho vissuto due anni intensi, soprattutto il primo, nel secondo avremmo potuto fare meglio. Comunque è stata un’ottima esperienza ma adesso penso solo a questa gara e al finale di stagione che ci può vedere ancora protagonisti”. Tra i viola ancora out Badelj, Thereau e Lo Faso.