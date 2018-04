(ANSA) – BRUXELLES, 17 APR – Sì di Bruxelles anche all’apertura dei negoziati di adesione all’Ue per Skopje. Lo hanno annunciato a Strasburgo l’Alto rappresentante dell’Ue, Federica Mogherini, e il commissario Johannes Hahn illustrando il cosiddetto ‘pacchetto allargamento’. Secondo la valutazione della Commissione europea, dopo aver ingranato con le riforme richieste, l’ex repubblica jugoslava di Macedonia negli ultimi mesi ha anche intensificato i contatti con la Grecia per arrivare a una soluzione della disputa sul nome. Il via libera decisivo è atteso al summit dei leader a giugno.