(ANSA) – GENOVA, 17 APR – “Per noi sarà una bella prova perché di fronte avremo una tra le prime 6-8 squadre d’Europa”. A Genoa Channel Davide Ballardini presenta la sfida alla Roma di domani sera all’Olimpico. “La Roma sta molto bene ed ha dimostrato anche nelle partite ravvicinate di avere una buona condizione – ha detto -. Il fatto che il Genoa non abbia mai vinto all’Olimpico con la Roma non è che ci interessi molto. Piuttosto sappiamo di affrontare una squadra in salute e con un grande entusiasmo, oltre che ricca di grandi giocatori. Vogliamo fare bella figura contro una Roma straordinaria, come ha dimostrato di essere con il Barcellona. Di certo non saremo spensierati, se così fosse rischieremmo di prendere almeno 4-5 gol”. Infortuni e stanchezza potrebbero portare a cambiamenti di formazione. “C’è qualche giocatore che ha bisogno di riposare – ha concluso Ballardini – ma vedremo meglio domattina nell’ultima rifinitura, ci saranno però dei cambiamenti”.