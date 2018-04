(ANSA) – GENOVA, 17 APR – “Mi aspetto una gara dura da portare a casa con spirito, intelligenza e aiuto del pubblico. Si vince insieme: è il momento di stare uniti”: così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo manda un messaggio a squadra e tifosi in vista della partita al Ferraris col Bologna. “L’obbligo della vittoria – ha detto Giampaolo – non deve essere un peso. Noi dobbiamo giocare per vincere come abbiamo sempre fatto: ci siamo posti questo obiettivo e contiamo di chiamare a raccolta tutti i nostri tifosi perché questo è il momento più importante per stare vicino alla squadra. Qualche cambio – ha anticipato – ci sarà, sarà una squadra diversa rispetto a quella scesa in campo a Torino, ma sarà diversa per le caratteristiche della contrapposizione. Penseremo alla Lazio solo dopo aver terminato il match contro il Bologna. La squadra di Donadoni ha sempre avuto un certo atteggiamento nelle partite disputate: dovremo essere pazienti, veloci nelle manovre, puliti tecnicamente e bravi nelle transizioni perché hanno qualità”.