(ANSA) – ROMA, 17 APR – Semaforo verde per il Grande Fratello della tv e bandiera a scacchi per quello dei motori. Un gran finale per il Rally Italia Talent 2018 targato Aci andato in scena sul Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona (Ch) e che ha premiato come campioni assoluti 2018 la coppia formata da Andrea Nori e Sofia Peruzzi. Nella classifica ‘in rosa’ trionfo per Elena Perazzani e Giorgia Ascalone, mentre tra gli under 18 è l’ora di festeggiare per i giovanissimi Gabriel Di Pietro e Bettina Biasion. Una Targa speciale, come vincitore della Categoria Wild Card per i diversamente abili, è stata assegnata con grande merito a Stefano Ciabattoni. Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia nella persona del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, mentre l’edizione 2018 si è arricchita della partnership con l’emittente RDS 100% GRANDI SUCCESSI. A fine aprile sarà attivo il form online d’iscrizione per l’edizione 2019 in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.