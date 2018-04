(ANSA) – ROMA, 17 APR – Due note di servizio dei carabinieri, circa lo stato di salute di Stefano Cucchi subito dopo l’arresto, modificate nel contenuto o potenzialmente false. E’ quanto emerso oggi in aula nel corso del processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale, per la morte del geometra romano. Gli estensori delle due annotazioni di servizio, i carabinieri Gianluca Colicchio e Francesco Di Sano, in aula non le hanno pienamente riconosciute. In aula oggi hanno testimoniato i due militari dell’Arma che alla caserma di Tor Sapienza ebbero cura di Cucchi la notte del suo arresto e la mattina successiva, fino al suo trasporto in tribunale per l’udienza di convalida.