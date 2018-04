(ANSA) – ROMA, 17 APR – Arrivano anche le fasce di velcro e la pistola elettrica Taser nell’ ‘arsenale’ dei poliziotti. La sperimentazione partirà a breve, mentre il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha emesso le linee guida per l’utilizzo dei nuovi strumenti. Le fasce in velcro sono strisce di nylon con profilo ricoperto in velcro di chiusura che consentono di bloccare polsi, braccia o gambe di una persona. Vengono acquisite, si legge nelle linee guida, “per assolvere a funzioni di contenimento oppure per esigenze di soccorso pubblico”. Come le manette, le fasce sono un mezzo di coazione fisica che può essere utilizzato “nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona”, quando lo richiede la pericolosità del soggetto, c’è la “stretta necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza o impedire la consumazione” di un reato, oppure in caso di rimpatri forzati con aereo di cittadini che si oppongono all’allontanamento.