CARACAS – El ex Alcalde Metropolitano ítalo-venezolano, Antonio Ledezma, no se rinde. Y continúa en su empeño por buscar apoyo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Después de la reunión con Mike Pence, en ocasión de la Cumbre de las Americas, el ex alcalde de Caracas en el exilio, encontró a Isabel de Saint Malo, vicepresidente y canciller de Panamá, para tratar el “Caso Venezuela” y temas relacionados.

La Cancillería panameña comunicó que el político italo-venezolano agradeció el apoyo del gobierno de Panamá “a la causa venezolana” y manifestó “su complacencia” de que el caso venezolano “haya tomado relevancia en la reciente Cumbre de las Américas”.

Por su parte, De Saint Malo aseguró que está preocupada por la crisis humanitaria que vive el país. Manifestó que teme que el éxodo de venezolanos pueda intensificarse luego de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 20 de mayo.

En el transcurso de la reunión, la canciller expresó que lamenta profundamente que el gobierno del presidente Maduro haya tomado la decisión de aplicar sanciones que afecten directamente a la población y a la conectividad de Latinoamérica.

Panamá pidió a los bancos erradicados en el país intensificar la supervisión financiera sobre 55 ciudadanos venezolanos, entre ellos el presidente Maduro. El jefe de Estado, y otros funcionarios del gobierno, se consideran “personajes de alto riesgo” en materia de blanqueo de capitales

La reacción no se hizo esperar. A los pocos días, el gobierno venezolano anunció la suspensión de las relacion comerciales con con algunas empresas panameñas, entre ellas Copa Airlines, una de las pocas aerolíneas internacionales que seguía operando en Venezuela.