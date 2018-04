(ANSA) – ROMA, 17 APR – Il Barcellona frena la sua corsa verso la conquista della Liga spagnola in uno degli anticipi della 33/a giornata del massimo campionato spagnolo. Messi e compagni non vanno oltre il 2-2 sul campo del Celta Vigo facendosi rimontare nel finale. A segno per i blaugrana Dembelè (36′ pt) e Paulinho (19′ st). Padroni di casa in rete con Jonny Castro (45′ pt) e Iago Aspas (37′ st). Barcellona a quota 83 in classifica con 12 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid impegnato giovedì sul campo della Real Sociedad.