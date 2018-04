(ANSA) – SARONNO (VARESE), 18 APR – Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio sul corpo, presumibilmente straniero, è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri a Saronno (Varese), in un campo all’interno del Parco della Lura. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Saronno che, con l’ausilio dei vigili del fuoco intervenuti per illuminare la zona, sono ora impegnati nei rilievi. A dare l’allarme, in serata, una pattuglia di guardie ecozoofile.